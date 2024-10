Co dalej z 800 plus? Deklaracja premiera

800 plus będzie wypłacane na każde dziecko tak długo, jak ja będę odpowiadał za prace tego rządu; nie będzie kryteriów, nie będzie ograniczeń - powiedział we wtorek premier Donald Tusk.

Podczas wtorkowej konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów premier został zapytany o dalsze losy programu 800 plus.

"Nic co było dane, nie zostanie odebrane"

- Nie dajcie się wmanewrować tym, którzy chcą (...) wmówić Polakom, że jak ja jestem premierem, to znaczy, że coś zabiorę (...). Nic co było dane, nie zostanie odebrane - zapewnił Tusk.

Dodał, że 800 plus będzie wypłacane na każde dziecko tak długo, jak będzie odpowiadał za prace rządu. - Nie będzie kryteriów, nie będzie ograniczeń - mówił.

Dodał, że od tego czasu 500 plus zamieniło się w 800 plus i to jego rząd wziął na siebie "słodki ciężar" comiesięcznego wypłacania tego świadczenia. - Nic się tutaj nie zmieni - zastrzegł.

Odniósł się do słów wiceszefowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandry Gajewskiej, że program 800 plus i inne programy społeczne na razie nie przyczyniły się do poprawy liczby urodzeń w Polsce.

- Ten program ma także inne funkcje, inne cele – przede wszystkim wyciąganie z ubóstwa setek tysięcy polskich rodzin, które mają dzieci, szczególnie rodzin wielodzietnych - podkreślił premier.

800 plus

W październiku do Sejmu wpłynęło sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o 500 plus na przestrzeni 7 lat (2016-2023). Z rządowej analizy wynika, że wprowadzenie świadczenia wychowawczego miało "zdecydowany wpływ" na ograniczenie ubóstwa wśród dzieci, jednak został on w pewnym stopniu zniwelowany przez wzrost inflacji w latach 2022-2023. Rząd podkreślił, że podniesienie kwoty świadczenia z 500 do 800 zł na dziecko miało na celu przeciwdziałanie skutkom tego wzrostu. Efekty tej zmiany mają być widoczne w 2024 r.

Rząd wskazał jednak w sprawozdaniu, że program Rodzina 500 plus miał bardzo ograniczony wpływ na dzietność: prawdopodobnie przyczynił się jedynie do niewielkiego wzrostu urodzeń w pierwszych latach po wprowadzeniu świadczenia.

Rządowy program Rodzina 500 plus działa od 1 kwietnia 2016 r. W jego ramach rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługiwało świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość tego świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP, tvn24.pl