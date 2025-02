Ten kraj odnotował rekordową liczbę turystów. Chce przyciągnąć jeszcze więcej

Tajlandzkie ministerstwo turystyki i sportu poinformowało we wtorek, że od początku roku do 2 lutego kraj odwiedziło łącznie 3,97 mln zagranicznych turystów, w tym ponad 710 tys. turystów z Chin. W raporcie zaznaczono, że liczba przyjezdnych w styczniu wzrosła o 22 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2024 roku. Na wzrost zainteresowania podróżami do Tajlandii wpłynęły obchody Chińskiego Nowego Roku, przypadające w tym roku 29 stycznia, odnotował portal dziennika "Bangkok Post".