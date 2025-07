Nowa wiza turystyczna

Nowa wiza turystyczna obowiązywać będzie we wszystkich sześciu krajach wchodzących w skład tzw. Rady Współpracy Zatoki Perskiej. To Arabia Saudyjska , Bahrajn , Katar , Kuwejt , Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie . Do tej pory podróżni musieli ubiegać się o osobne wizy dla każdego ze wspomnianych państw. Nowy system umożliwi wyrobienie jednej wizy dla mieszkańców spoza regionu.

The GCC Grand Tours Visa nie będzie obowiązywać w podróżach w celach zarobkowych oraz w przypadku podróży długoterminowych. Celem wizyty może być jedynie turystyka, krótki pobyt oraz chęć odwiedzenia rodziny i przyjaciół. Nie podano jeszcze do oficjalnej wiadomości, na jaki okres obowiązywać będzie nowa wiza, ale spodziewane jest, że będzie to od 30 do 90 dni.