Najlepsze kierunki dla podróżujących solo

Najlepsza destynacja na samotną podróż

Stolica otoczona "doliną pełną zabytków"

Na drugim miejscu zestawienia znalazło się Katmandu. Stolica Nepalu wprost zachęca do tego, by w skupieniu się w niej zanurzyć. To miejsce, do którego wielu uda się w poszukiwaniu siebie czy też rzemieślniczych wyrobów, jak szale z paszminy.