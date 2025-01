Światowa awaria inteligentnych zegarków znanej firmy. Utknęły w "pętli rozruchowej"

czytaj dalej

Nabór do programu dopłat do aut elektrycznych NaszEauto rusza już 3 lutego - powiedział wiceszef klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Będzie można otrzymać dofinansowanie do zakupu lub leasingu e-auta w wysokości nawet 40 tysięcy złotych. Wiceminister zaznaczył, że może to być ostatni program bezpośrednich dopłat do zakupu aut elektrycznych.