Bezpłatny asystent AI firmy DeepSeek wyprzedził rywala ChatGPT - stał się najlepiej ocenianą bezpłatną aplikacją dostępną w App Store w Stanach Zjednoczonych. Aplikacja jest też jedną z najczęściej pobieranych aplikacji w sklepie Play Google'a. To wywołało wątpliwości niektórych amerykańskich firm, czy warto inwestować miliardy dolarów w AI - podał Reuters.

"Moment Sputnika AI"

Marc Andreessen, przedsiębiorca z Doliny Krzemowej, napisał w mediach społecznościowych, że pojawienie się modelu R1 DeepSeek to "moment Sputnika AI", odnosząc się do wystrzelenia satelity przez Związek Radziecki, co zapoczątkowało wyścig kosmiczny pod koniec lat 50.