Microsoft zaprezentowało nowy chip kwantowy. Teoria sprzed stu lat wprowadzona w rzeczywistość

Teoria z lat 30. ubiegłego wieku nabiera kształtów

Nie istnieją one naturalnie, do ich powstania konieczne są precyzyjne, laboratoryjne warunki oraz materiały. Microsoft podaje, że stworzył nanodrut topokonduktorowy atom po atomie za pomocą połączenia arsenku indu z aluminium. Po schłodzeniu takiego przewodnika do temperatury bliskiej zera absolutnemu na jego końcach powstają Majorana Zero Modes.