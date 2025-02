Limit czipów dla Polski. "Trwają konsultacje"

Do 15 maja administracja Donalda Trumpa zamierza prowadzić konsultacje dotyczące limitów czipów - przekazał w środę wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. To reakcja na limit eksportu amerykańskich komponentów, nałożony między innymi na Polskę, przez administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena.

W styczniu resort handlu USA opublikował decyzję mającą na celu ograniczenie eksportu amerykańskich czipów GPU (graphic processing units) - procesorów graficznych - do wybranych krajów. Nowe zasady dzielą kraje świata na trzy kategorie: 18 "kluczowych sojuszników", których restrykcje nie obowiązują, ponad 120 innych krajów (w tym Polska), które według standardowych zasad będą mogły sprowadzać 50 tys. GPU rocznie (z możliwością zwiększenia do 100 tys.), a także kraje budzące obawy (m.in. Chiny i Rosja ), gdzie obowiązuje embargo.

"Niezrozumiała" decyzja USA

"Potrzebna jest dalsza analiza"

- Strona amerykańska nie potrafiła jednoznacznie powiedzieć, dlaczego Polska została zakwalifikowana do pierwszej kategorii krajów objętych limitami i że potrzebna jest dalsza analiza - wskazał Standerski, odnosząc się do decyzji administracji Bidena.

Wiceminister przekazał ponadto, że przedstawiciele MC spotkali się z firmami amerykańskimi m.in. w Davos i w Brukseli. Dodał, że miały one przekazać swoje krytyczne stanowisko co do styczniowej decyzji administracji USA. Standerski wyjaśnił, że były to m.in. wielkie firmy technologiczne, takie jak Amazon, IBM i Qualcomm.