Nie ustaje spór pomiędzy Elonem Muskiem, a władzami Brazylii. Po tym, jak Musk ogłosił, że zamyka biura X w tym kraju z powodu rzekomej "nielegalnej cenzury" sędzia tamtejszego Sądu Najwyższego Alexandre de Moraes nakazał mu zastosowanie się do lokalnego prawa, inaczej zamknie serwis. W odwecie miliarder nazwał Moraesa "złym dyktatorem". Tymczasem termin wyznaczony przez sędziego minął.

Spór Elona Muska z władzami Brazylii

"Aby chronić bezpieczeństwo naszych pracowników, podjęliśmy decyzję o zamknięciu naszej działalności w Brazylii ze skutkiem natychmiastowym" - poinformowała platforma X. Według firmy, sędzia Alexandre de Moraes groził przedstawicielce firmy aresztowaniem, jeśli nie zastosuje się do nakazów dotyczących usunięcia niektórych treści z platformy.

Musk ponownie obraża sędziego

Spór znowu przybiera na sile, bowiem brazylijski sędzia nie odpuszcza Muskowi i domaga się od niego zastosowania się do przepisów tego kraju.

Musk, który wcześniej nazywał de Moraesa "Darthem Vaderem", przesłał dalej oświadczenie zespołu X do spraw międzynarodowych kontaktów z rządami, w którym stwierdził, że w nadchodzących dniach opublikuje "nielegalne żądania sędziego i wszystkie powiązane pisma sądowe".

Jak wskazuje CNN Brazylia jest znaczącym rynkiem dla platform mediów społecznościowych. Według Associated Press około 40 milionów Brazylijczyków, czyli około 18 proc. populacji, korzysta z dostępu do X co najmniej raz w miesiącu.