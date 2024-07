Bruksela kontra platforma X. "Naruszyła unijny akt"

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że według jej wstępnej oceny platforma X naruszyła unijny akt o usługach cyfrowych w obszarach związanych między innymi z weryfikacją kont na platformie, przejrzystością reklam i dostępem naukowców do danych.

Na podstawie szczegółowego dochodzenia, które obejmowało między innymi analizę wewnętrznych dokumentów przedsiębiorstwa, wywiady z ekspertami, a także współpracę z krajowymi koordynatorami ds. usług cyfrowych, Komisja oceniła, że firma naruszyła unijny akt o usługach cyfrowych. Stwierdziła, że funkcja niebieskiego znacznika na platformie X – używanego do weryfikacji kont na platformie – wprowadza użytkowników w błąd, sugerując, że konta za nimi stojące są zweryfikowane, gdy tymczasem tak nie jest. Drugi zarzut dotyczy złamania zasad dotyczących przejrzystości reklam.

Jakie konsekwencje może ponieść X

Po trzecie, X - zdaniem KE - nie zapewnia naukowcom dostępu do swoich danych zgodnie z warunkami określonymi w akcie o usługach cyfrowych. Platforma ma obecnie możliwość skorzystania ze swojego prawa do obrony, analizując dokumenty zawarte w aktach dochodzenia Komisji i udzielając pisemnej odpowiedzi na wstępne ustalenia KE. Równolegle przeprowadzone zostaną konsultacje z Europejską Radą ds. Usług Cyfrowych. Gdyby wstępne stanowisko Komisji zostało ostatecznie potwierdzone, decyzja mogłaby pociągać za sobą grzywny w wysokości do 6 proc. całkowitego światowego rocznego obrotu i nakazać X zmianę funkcjonowania platformy.