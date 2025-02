Tak złoty reaguje na rozmowę Trumpa z Putinem

Rozmowa Trumpa z Putinem o wojnie w Ukrainie

Komentarze ekonomistów

Ekonomiści PKO BP oceniają, że temat zakończenia wojny na Ukrainie pozostanie głównym czynnikiem wpływającym na złotego i euro co najmniej do końca obecnego tygodnia. "Weryfikacja tego optymizmu może nastąpić w przyszłym tygodniu, kiedy to poznamy ustalenia trwającej między 14 a 16 lutego konferencji pokojowej w Monachium" - napisali ekonomiści PKO BP.