Czerwono na Wall Street. Obawy o recesję

Nasdaq Composite zniżkował o 4 proc. do 17.468,32 pkt. To największy spadek indeksu od września 2022 roku.

Indeks S&P 500 stracił 8,7 proc. w stosunku do rekordowego poziomu osiągniętego 19 lutego, a Nasdaq Composite spadł o prawie 14 proc. w stosunku do ostatniego maksimum. Spadek o 10 proc. jest uważany za korektę na Wall Street.

Obawy na rynkach

- Myślę, że to lekceważące podejście Trumpa do polityki gospodarczej budzi niepokój. W przeciwieństwie do jego pierwszej kadencji, gdzie oznaki spowolnienia gospodarczego lub korekty rynku powodowały zmianę polityki, on dąży do przeprowadzenia znaczących strukturalnych zmian w gospodarce, nawet kosztem krótkoterminowego wzrostu gospodarczego - powiedział Kyle Rodda, starszy analityk rynków finansowych w Capital.com.