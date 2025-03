Rynki reagują po decyzji Donalda Trumpa

Warszawska giełda na minusie. Największe spadki odnotowano w sektorze bankowym, zyskują zaś producenci wyposażenia dla wojska. Wzrost zanotowała też rosyjska giełda. We wtorek weszły między innymi w życie nowe cła Donalda Trumpa, co wywołało silną reakcję na rynkach.

WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) zniżkuje 3 proc. i znajduje się na poziomie ok. 89 800 pkt. WIG20, czyli indeks spółek o największej kapitalizacji spada o ok. 3,3 proc., do 2515 pkt.