Miliarderzy odwracają się od Trumpa

Jak wskazał waszyngtoński dziennik, krytyczne uwagi na temat decyzji prezydenta o nałożeniu rekordowych ceł na towary importowane, na jakie pozwalają sobie od kilku dni miliarderzy, prezesi korporacji, funduszy i banków, a nawet niektórzy republikańscy senatorzy, to "pęknięcia w obozie cheerleaderów Trumpa".

Miliarderzy odwracają się od Donalda Trumpa

Jeden z najbardziej wpływowych i sławnych prezesów na Wall Street, Jamie Dimon, szef banku JPMorgan Chase, który jeszcze niedawno bagatelizował ryzyko związane z polityką celną prezydenta, opublikował w poniedziałek notę do udziałowców, ostrzegając ich, że "niedawne cła najprawdopodobniej zwiększą inflację i skłaniają wielu (ekspertów) do przewidywania ewentualnej recesji".

Z kolei dyrektor wykonawczy koncernu farmaceutycznego Eli Lilly David Ricks, również do niedawna aprobujący politykę Trumpa, powiedział 4 kwietnia, że wprowadzenie drastycznych ceł będzie kosztowne dla amerykańskich firm i zmusi je zapewne do ograniczenia wydatków na badania i rozwój oraz likwidowania miejsc pracy.

Nawet Elon Musk ogłosił, że między Europą i Ameryką powinna zaistnieć "sytuacja zero taryf" i zaczął atakować Petera Navarro, doradcę handlowego prezydenta, który w Białym Domu jest głównym zwolennikiem ceł.

Trump "zamraża gospodarkę USA"

Na Wall Street traderzy są tak przerażeni, jak wtedy, gdy w 2008 r. wybuchł kryzys finansowy. Małe firmy, które nie będą w stanie udźwignąć wzrostu kosztów wywołanych cłami, zaczną być niewypłacalne. A ponadto taryfy handlowe grożą przerywaniem łańcuchów dostaw, co może nawet doprowadzić do braków pewnych towarów - wyjaśnił "WP".

"W zamrożonej gospodarce firmy są zmuszone zwalniać pracowników, bo jest to koszt, który mogą najłatwiej kontrolować. Bezrobocie z kolei prowadzi do spadku zaufania konsumentów. (...) Gospodarstwa, których wydatki odpowiadają za 70 proc. amerykańskiego PKB, (...) zaczną odkładać wydatki" - napisał dziennik, tłumacząc mechanizmy prowadzące do recesji.