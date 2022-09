Dolar i frank mocno w górę. "Należy się spodziewać utrzymania presji na osłabienie złotego"

We wtorek wieczorem za euro trzeba było zapłacić 4,74 zł, dolar amerykański kosztował około 4,76 zł, a na parze CHF/PLN obserwowaliśmy poziom blisko 4,94. Dolar i frank drożały o ponad 1 proc., co oznacza, że za waluty trzeba zapłacić o ponad 6 groszy więcej niż jeszcze w poniedziałek.

Strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki wskazał, że opublikowane dane makro z kraju nie powinny zmienić umiarkowanego nastawienia Rady Polityki Pieniężnej. - Jeśli chodzi o dotychczas opublikowane krajowe dane, to są one mniej więcej zgodne z oczekiwaniami ekonomistów i nie powinny zmienić obecnego, umiarkowanego nastawienia RPP do polityki pieniężnej - powiedział Budzicki w rozmowie z PAP Biznes. Chodzi o głosy z Rady mówiące o tym, że cykl podwyżek stóp procentowych w naszym kraju zbliża się do końca.