Na otwarciu sesji w USA Dow Jones Industrial rósł o 2,92 proc. do poziomu 43 450 pkt. S&P 500 zyskiwał 2 proc. i wynosił 5898 pkt., a Nasdaq - 1,74 proc. do 18 760 pkt. Wzrosty utrzymują się w kolejnych godzinach handlu.

Wynik wyborów w USA

"Najbardziej niezwykłe wybory prezydenckie we współczesnej historii USA"

Rekord bitcoina

Do niedawna Dolina Krzemowa była bastionem demokratów i liberałów. To, co zmieniło nastawienie tamtejszych technologicznych baronów, to podejmowane przez Kongres i administrację Joe Bidena próby kontrolowania działalności gigantów, jak Meta, Google czy Apple, wdrożenia przepisów regulujących rozwój sektora technologii i kryptowalut oraz postępowania antytrustowe.