Rynki reagują na debatę Harris-Trump

Wątki gospodarcze w debacie Harris-Trump

Reakcja rynków na debatę Harris-Trump

Agencja dodała, że późne wejście Harris do prezydenckiego wyścigu nastąpiło po wycofaniu się prezydenta Joe Bidena w lipcu. Zaostrzyło to walkę o fotel prezydenta USA, a na rynkach skłoniło do odwrócenia wcześniejszych transakcji, które przeprowadzono, przewidując drugą prezydenturę Trumpa - wyjaśnił Reuters.

- Wydaje mi się, że Harris całkiem dobrze radzi sobie z Trumpem. Można by się spodziewać, że gdyby (Trump) radził sobie lepiej, to zobaczylibyśmy silnego dolara. Przypuszczam więc, że rynek patrzy na to w ten sposób. To lekki przechył w stronę Harris - stwierdził Rob Carnell, regionalny szef badań ING w regionie Azji i Pacyfiku..