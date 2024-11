Black Friday i Cyber Monday 2024. Kiedy wypadają w tym roku?

Kiedy wypada Black Friday 2024

W Stanach Zjednoczonych Black Friday to czas rzeczywistych okazji. Popularne produkty często można kupić z dużym upustem w stosunku do wyjściowej ceny. Część sklepów otwiera swoje podwoje już wczesnym rankiem, a na kilka godzin wcześniej przed niektórymi ustawiają się kolejki. Czasem tak duże, że w momencie otwarcia dochodzi do przepychanek , a nawet wypadków - w tym śmiertelnych .

Black Friday - skąd nazwa?

Jedna z popularnych teorii na temat pochodzenia nazwy czarnego piątku ma związek z kolorem używanym przez sprzedawców do zapisów księgowych - tego dnia mieli oni przestać używać czerwonego, którym zapisywali straty i zastępować go czarnym, za pomocą którego wpisywali zyski. Inna teoria mówi, że termin pochodzi od filadelfijskeij policji. Tego dnia funkcjonariusze, w związku ze zwiększonym ruchem, zmuszeni byli pracować po 12 godzin. W prasie termin pojawił się 29 listopada 1975 roku, kiedy to "The New York Times" pisał o "czarnym piątku", jako "najbardziej pracowitym dniu w handlu i tłoku na ulicach".