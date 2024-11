Gigant w ostatniej chwili zmienił zdanie. "Będziemy uważnie obserwować sytuację"

Allegro w ostatniej chwili wycofało się z zapowiadanego pilotażu sprzedaży alkoholu przez internet. Spółka tłumaczy, że ma to związek ze zmianą przepisów szykowaną przez rząd. Część sklepów ma obecnie w internetowej ofercie alkohol, pomimo, że resort zdrowia stoi na stanowisku, że taka sprzedaż jest zakazana. Tą kwestią zajmowały się sądy administracyjne.

Chodzi o szykowane przez rząd zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. "Zespół ds. programowania prac rządu pracuje nad kwestią zakazów sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w godzinach od 22 do 6 rano, promocji cenowej alkoholu i sprzedaży alkoholu przez internet – te rozwiązania zawarliśmy w naszym projekcie" – przekazało redakcji biznesowej tvn24.pl Ministerstwo Zdrowia. "Jesteśmy na etapie intensywnych prac nad ostatecznym kształtem ustawy" – dodał resort.

Handel alkoholem przez internet

Ministerstwo stwierdza, że "umożliwienie sprzedaży napojów alkoholowych przez internet stanowiłoby zwiększenie dostępności i rozszerzenie kanałów sprzedaży napojów alkoholowych, co z punktu widzenia zdrowia publicznego należy ocenić negatywnie".

Spór trafił do NSA

Internet jest też ważnym kanałem sprzedaży dla sklepów oferujących wina. Małgorzata Luty, założycielka i współwłaścicielka sklepu wina.pl, wyjaśnia redakcji biznesowej tvn24.pl, że firma ma za sobą kilkuletnią batalię sądową w sprawie uznania legalności sprzedaży alkoholu przez internet. - Nasze dwie wygrane sprawy wskazują jasno, że przepisy, na które powołał się urząd miasta Krakowa, dwukrotnie odbierający nam wcześniej wydane pozwolenie na sprzedaż alkoholu, nie mają żadnego odniesienia do sprzedaży internetowej - tłumaczy.

Sprawa trafiła do sądu administracyjnego, co znalazło finał w rozstrzygnięciu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2022 r. oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 czerwca 2023 roku.

"Sporna w tej sprawie kwestia dopuszczalności zawierania umów sprzedaży napojów alkoholowych za pośrednictwem internetu nie została uregulowana w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" - czytamy w uzasadnieniu decyzji Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie. "Nieuprawnione jest stanowisko organu, że skoro ustawodawca wprost i wyraźnie nie dopuszcza prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, to znaczy, że taka sprzedaż jest niedozwolona" - wyjaśnia sąd.

"Prawidłowe rozumowanie prawnicze zmierzające do dokonania wykładni spornych przepisów powinno bowiem opierać się na założeniu odwrotnym, tzn. na przyjęciu, że skoro ustawodawca wprost i wyraźnie nie uregulował takiej formy sprzedaży, to znaczy że nie wprowadził w tym zakresie ograniczeń konstytucyjnej wolności i taka forma jest dopuszczalna" - czytamy.

Zmiany w regulaminach sklepów

- W żadnym z przepisów ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie odnosi się do sprzedaży napojów alkoholowych przez internet wprost, wprowadzając jedynie ogólne warunki wymagane do prowadzenia handlu napojami alkoholowymi. W związku z tym, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami swobody działalności gospodarczej , jeśli prawo nie zakazuje wprost danej kwestii, należy uznać ją za dozwoloną - zaznacza Gniewomir Wycichowski-Kuchta.

Jednak, jak zaznacza, "problematyczne staje się zamawianie napojów alkoholowych z dostawą do domu". Jak wyjaśnia, Inspekcja Handlowa przez długi czas odbierała zezwolenie na handel alkoholem sklepom, które prowadziły sprzedaż alkoholu przez internet powołując się na argument, że przedsiębiorca w istocie sprzedaje napoje alkoholowe w miejscu innym niż wskazane w zezwoleniu – a mianowicie w domu klienta, twierdząc, że klient "nabywa" alkohol w momencie odebrania go od kuriera.

- Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. W związku z tym przedsiębiorcy zaczęli w odpowiedni sposób konstruować regulaminy sprzedaży w sklepach internetowych, tak, by zamawiający klient upoważniał kuriera do odbioru zakupionego alkoholu w jego imieniu w sklepie stacjonarnym, dzięki czemu miejscem realizacji świadczenia staje się właśnie punkt sprzedaży napojów alkoholowych - wyjaśnia prawnik.