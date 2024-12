Dziś ważny wyrok dla klientów Getin Noble Banku

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ma wydać w czwartek wyrok w sprawie Getin Noble Banku. Będą to odpowiedzi na cztery pytania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Korzystne orzeczenie TSUE otworzy im drogę do domagania się odszkodowań od Skarbu Państwa.

TSUE ma wydać wyrok w sprawie pytań prejudycjalnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie interpretacji dyrektywy 2014/59/UE. Określa ona ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Cztery pytania w sprawie Getin Noble Banku

Pytania zostały zadane w związku z wszczęciem we wrześniu 2022 r. przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Decyzję tę zaskarżyła rada nadzorcza banku, a także inne podmioty, które uważają, że doszło w ten sposób do naruszenia ich interesu prawnego. Wśród skarżących są m.in. właściciele umorzonych akcji lub obligacji wyemitowanych przez Getin Noble Bank oraz osoby, które zawarły z nim umowy kredytu powiązane z kursem franka szwajcarskiego. Łącznie do WSA w Warszawie wpłynęło ponad 8 tys. skarg.