Rodzice dostają pisma w sprawie zwrotu pieniędzy. Ministra komentuje

Świadczenie wspierające to nowy rodzaj pomocy finansowej dla osób z niepełnosprawnościami, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Wypłaca je Zakład Ubezpieczeń Społecznych , a o pieniądze ubiegać się mogą osoby, które ukończyły osiemnaście lat. Po jego przyznaniu to sama osoba z niepełnosprawnością ma prawo decydować, jak wykorzysta otrzymane pieniądze. Jednak przyznanie świadczenia wspierającego wyklucza jednocześnie pobieranie dotąd należnej pomocy, tj. świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Ministra: większość w poprzednim Sejmie odrzuciła kluczowe poprawki

"Być może będzie konieczna nowelizacja"

Ministra wyjaśniła, że "jest to sprawa priorytetowa przede wszystkim dla pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami (Łukasza Krasonia - red.), bo to jest jego obszar działalności". - Mam zapewnienie, mam gwarancję od pana pełnomocnika, że zajmuje się tym w trybie priorytetowym - dodała.

Dziemianowicz-Bąk zapytana o to, kiedy możemy spodziewać się wyników analiz, odpowiedziała, że "tak szybko, jak będzie to możliwe". - Nie chcę mówić, że kilka tygodni, jeżeli jest szansa, że będzie to kilka dni - stwierdziła.

Ministerstwo o świadczeniu wspierającym

Ministerstwo rodziny w komunikacie zamieszczonym wcześniej na stronie internetowej wyjaśniało, że "składając wniosek o świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnością wyraża wolę co do daty, od której chce uzyskać prawo do świadczenia. Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie sytuacji, gdy okresy pobierania świadczenia wspierającego i świadczenia opiekuńczego będą się pokrywały, a co za tym idzie chroni przed pomyłką, w wyniku której powstałaby konieczność zwrotu przez opiekuna osoby niepełnosprawnej nienależnie pobranego świadczenia opiekuńczego".