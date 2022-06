O ile jeszcze wzrosną stopy procentowe? Prognozy ekonomistów

Stopy procentowe w Polsce rosną od października 2021 roku. Zdaniem ekonomistów Credit Agricole to nie koniec podwyżek. Ich zdaniem stopy procentowe zostaną podniesione o 75 punktów bazowych w lipcu i o kolejne 50 punktów bazowych we wrześniu i październiku.

Stopy procentowe - o ile mogą wzrosnąć?

"Zgodnie z szacunkami Bundesbanku (banku centralnego Niemiec ), ryzyko to jest skoncentrowane w okresie IV kw. 2022 r. – II kw. 2023 r. Kwestia ta jest obarczona istotną niepewnością – trudno ocenić jak szybko firmy będą w stanie przestawić się na alternatywne w stosunku do gazu źródło energii. Skala szoku będzie również uzależniona od warunków meteorologicznych w trakcie sezonu grzewczego" - napisali.

Stopy procentowe w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej na początku czerwca tego roku podniosła stopy procentowe o 75 pb. Tym samym stopa referencyjna NBP wzrosła do 6 proc., stopa lombardowa do 6,5 proc., stopa depozytowa zaś do 5,5 proc. Wzrosły także stopa redyskontowa weksli – do 6,05 proc. - oraz stopa dyskontowa weksli - do 6,1 proc. Była to dziewiąta z rzędu podwyżka w cyklu rozpoczętym w październiku 2021 r.