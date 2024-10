Specjalne świadczenie dla stulatków. Comiesięczny zastrzyk gotówki dla seniorów

Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski wyjaśnił, że projekt ustawy ma zastąpić obecny - pozaustawowy - mechanizm przyznawania honorowego świadczenia dla osób, które ukończyły 100 lat. Świadczenie wypłacane jest dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury lub renty.

Świadczenie honorowe po zmianach

W przypadku osób, które nie mają prawa do emerytury lub renty, wypłacanej przez organy emerytalne, prawo do świadczenia honorowego przyznawane będzie na wniosek. Zgodnie z projektem prawo do świadczenia przysługiwać będzie osobom posiadającym obywatelstwo polskie. Obecnie w Polsce jest ponad 6 tys. osób, które ukończyły 100 lat.