Zapowiedzi zmian w podatkach, szczegółów brak. Wiceminister: to się jeszcze da uzgodnić

Polski Ład to jest program, program przekuwa się w ustawę. W ustawach będą szczegóły rozwiązań - mówił w programie "Kawa na ławę" w TVN24 wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin. Zapewnił jednak, że "to, co jest zapisane w Nowym Ładzie, będzie zrealizowane". Zastrzeżenia do proponowanych rozwiązań zgłaszają przedstawiciele opozycji. Zdaniem Barbary Nowackiej z Koalicji Obywatelskiej w Polskim Ładzie "nie chodzi wcale o to, żeby ludziom żyło się lepiej, tylko żeby ludzi napuścić na ludzi". Robert Biedroń zapowiedział, że Lewica nie poprze proponowanych rozwiązań.