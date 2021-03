Rząd wygrał spór o nowy podatek. Minister mówi o wpływach do budżetu

Minimalne wpływy z podatku handlowego wyniosą 1,5 miliarda złotych rocznie - powiedział w radiowej Jedynce minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. W jego ocenie decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to wygrana polskich przedsiębiorców.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł we wtorek, że polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE w dziedzinie pomocy państwa. Tym samym Trybunał oddalił odwołanie Komisji Europejskiej w tej sprawie i utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok Sądu UE.

Podatek handlowy od 2021 roku

Podatek handlowy jest pobierany od stycznia 2021 roku. Zgodnie z przepisami przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Kwota wolna od podatku to 17 mln zł miesięcznie. Podstawą opodatkowania jest osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną.

Kościński dodał, że konkurencja na rynku powoduje niższe ceny. Zdaniem ministra finansów, gdyby utrzymać trend, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, to za 5-7 lat z rynku praktycznie zniknęłyby małe sklepy i pozostały duże sieci handlowe, które zostałyby monopolistami. - Umówmy się, monopolista od razu będzie chciał wykorzystać swoja siłę i będzie podnosił ceny - stwierdził.

Pytany o planowane przychody z podatku handlowego, przypomniał, że kilka lat temu szacowano wypływy z tej daniny na poziomie 1,5 mld zł rocznie. - Myślę, że kwota 1,5 miliarda złotych to będzie jako minimum - ocenił minister.

Tadeusz Kościński wskazał, że na razie jest za wcześnie na to, by poinformować ile podatku zapłaciły sklepy za styczeń. Przypomniał ponadto, że rząd zdecydował, by nie pobierać wstecz podatku od sprzedaży detalicznej za lata 2016-2020.