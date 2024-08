Zmiany w pensji minimalnej. Jest projekt

Zgodnie z jej zapisami państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu muszą wybrać jedną lub kilka "orientacyjnych wartości referencyjnych". Przykładowo może to być np. 60 proc. mediany wynagrodzeń, 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym).

Płaca minimalna. Wartość referencyjna

Nowa jest regulacja, która stanowi, że do corocznej oceny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie ustalona orientacyjna wartość referencyjna 55 proc. prognozowanej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyjętej do opracowania projektu ustawy budżetowej.

Najniższa krajowa bez dodatków

Mechanizm ustalania minimalnego wynagrodzenia

Zapowiedź ministry pracy

"To wartość o charakterze kierunkowym - powinniśmy do niej dążyć, ale nie jest obligatoryjna" - tłumaczyło w maju ministerstwo. "Dlatego projekt ustawy wdrażającej dyrektywę będzie określał wartość referencyjną, do osiągnięcia której Polska ma perspektywicznie dążyć i do której będzie porównywane minimalne wynagrodzenie".