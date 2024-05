Burza w sprawie w płacy minimalnej. "Tsunami"

Ministerstwo rodziny chce, aby płaca minimalna zmierzała do 60 procent przeciętnego wynagrodzenia i zapowiada projekt w tej sprawie. Jak wylicza Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, w warunkach 2025 roku to oznaczałoby podwyżkę o 850 złotych do poziomu 5150 złotych brutto. "No to przedsiębiorcy muszą zapiąć pasy" - skomentował Sławomir Dudek, prezes i założyciel Instytutu Finansów Publicznych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad wdrożeniem przez Polskę dyrektywy unijnej ws. adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej, co wymaga zmiany obowiązujących przepisów. Szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w wywiadzie dla Radiowej Trójki przekazała, że resort chce aby najniższa krajowa wynosiła 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Informacja o projekcie została już przekazana do wykazu prac legislacyjnych rządu. Obecnie najniższa krajowa to 52 proc. przeciętnej płacy.

W odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl ministerstwo wyjaśniło, że "minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa na 2025 rok będą ustalane według dotychczasowych zasad". Jedocześnie w świetle unijnej dyrektywy państwa członkowskie muszą wybrać jedną lub kilka "orientacyjnych wartości referencyjnych" w sprawie płacy minimalnej. Przykładowo może to być np. 60 proc. mediany wynagrodzeń lub 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym).

"Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skłania się, aby orientacyjna wartość referencyjna określona była jako 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia" - przekazano.

Resort dodaje przy tym, że wybór danej wartości referencyjnej i jej poziomu nie oznacza, że minimalne wynagrodzenie musi być jej równe. "To wartość o charakterze kierunkowym - powinniśmy do niej dążyć, ale nie jest to obligatoryjna" - tłumaczy ministerstwo. "Dlatego projekt ustawy wdrażającej dyrektywę będzie określał wartość referencyjną, do osiągnięcia której Polska ma perspektywicznie dążyć i do której będzie porównywane minimalne wynagrodzenie".

Rewolucja w płacy minimalnej. Komentarze ekspertów

Zapowiedź zmian w płacy minimalnej wzbudziła wiele emocji wśród ekonomistów. Z wyliczeń Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich i członka rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynika, że wzrost płacy minimalnej do 60 procent średniego wynagrodzenia w Polce oznaczałby podwyżkę o około 850 zł, czyli o prawie 20 procent. Wówczas minimalne wynagrodzenie w 2025 roku wyniosłoby 5150 zł.

Sławomir Dudek, prezes i założyciel Instytutu Finansów Publicznych, napisał w mediach społecznościowych: "No to przedsiębiorcy muszą zapiąć pasy, rollercoaster z ustalaniem płacy minimalnej ruszył z kopyta. Mamy pierwsze testowanie opinii publicznej i to z armaty".

Jego zdaniem, jeśli resort faktycznie pracuje nad podniesieniem minimalnej pensji do 60 procent średniego wynagrodzenia, to jest to fatalna wiadomość dla firm, a "decydenci szykują tsunami dla przedsiębiorców".

Przeciętne wynagrodzenie i płaca minimalna w Polsce w 2024

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w pierwszym kwartale 2024 osiągnęło poziom 8147,38 zł.

Z kolei płaca minimalna od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł brutto (3221,98 zł netto, czyli na rękę). Od 1 lipca sięgnie 4300 zł (3261,53 zł netto).

Płaca minimalna to inaczej minimalne wynagrodzenie, czasem nazywana jest też najniższą krajową. Obecnie, zgodnie z ustawą, wstępna propozycja wysokości płacy minimalnej ustalana jest w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokość wzrostu cen (inflacja). Jeśli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. (czyli jeśli przewidywana inflacja wynosi co najmniej 5 procent) - ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Autorka/Autor:Paulina Karpińska

Źródło: tvn24.pl