W tym tygodniu poznamy ważną decyzję dla kredytobiorców. Taki będzie tydzień w gospodarce

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej w kwestii stóp procentowych w Polsce

Większość analityków nie spodziewa się zmiany poziomu stóp w Polsce aż do końca 2024 r. W ostatnim czasie prognozy rynkowe przesuwają się w kierunku pierwszych obniżek dopiero w drugiej połowie 2025 r.

"Traktujemy to jako próbę ukierunkowania oczekiwań rynku, wzmacniającą relatywnie jastrzębi przekaz prezesa. Biorąc pod uwagę, że inflacja pozostanie w trendzie wzrostowym przynajmniej do I kw. 2025 r., uważamy, że RPP raczej nie rozpocznie cyklu obniżek stóp przed II kw. przyszłego roku, nawet jeśli główne banki centralne rozpoczną szybszy niż oczekiwano cykl łagodzenia polityki pieniężnej" - prognozują ekonomiści Citi.

Zdaniem ekonomistów PKO BP, istnieje przestrzeń do ostrożnych i powolnych obniżek stóp jeszcze w tym roku, jednak na razie brakuje do nich woli ze strony RPP.

"Według nas, pomimo wielu głosów z RPP o braku przestrzeni do obniżki stóp przed końcem 2024, przestrzeń do ostrożnych i powolnych obniżek istnieje, w wypowiedziach widzimy natomiast, że na razie brakuje do nich woli" - napisali w komentarzu ekonomiści.