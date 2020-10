Najbardziej zadłużone kraje Unii Europejskiej. Jak wypadła Polska?

Najmniej zadłużona w Unii Europejskiej jest Estonia, zaś najbardziej Grecja - wynika z danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat na koniec drugiego kwartału tego roku. Polska, jeśli chodzi o poziom długu publicznego w stosunku do wielkości gospodarki, znalazła się w bliżej końca stawki.

W efekcie dług publiczny w krajach strefy euro wzrósł do 95,1 procent PKB w drugim kwartale tego roku. Pod koniec marca wskaźnik ten wynosił 86,3 proc. PKB. W skali całej UE relacja długu publicznego do PKB wzrosła z 79,4 proc. w pierwszym kwartale do 87,8 proc. w połowie roku. Rok wcześniej, w drugim kwartale 2019 r. dług publiczny w strefie euro wynosił 86,2 proc. PKB, a w całej UE 79,7 proc. PKB.