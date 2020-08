"Rynek pracy powoli wraca do normalności". Nowe dane GUS

W lipcu 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5381,65 zł - podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to wzrost o 3,8 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Z kolei rok do roku spadło przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw.