Pandemia a długość życia Polaków. "Realny wpływ na system emerytalny"

Według tablic Głównego Urzędu Statystycznego skróciło się przeciętne dalsze trwanie życia Polaków. To efekt pandemii wywołanej przez koronawirusa. W związku z tym emerytury przyznawane od kwietnia tego roku do marca 2022 roku są wyższe o kilka procent, co przełoży się na wzrost wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 340 do 900 milionów złotych rocznie - wyjaśniła prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska.