Kumulacja w Eurojackpot rozbita

W piątkowym losowaniu Eurojackpot odnotowano główną wygraną - padła ona w Szwecji. W Polsce najwyższe były wygrane czwartego stopnia w wysokości ponad 281 tysięcy złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania będzie 45 milionów złotych.

W piątek, 8 sierpnia, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 7, 16, 23, 41, 42 oraz 1 i 4. Do wygrania było 150 mln zł.

Główna wygrana padła w Szwecji. Do gracza z tego kraju trafi ponad 36,5 mln euro. Do tego odnotowano dwie wygrane drugiego stopnia w Niemczech - o wartości ponad miliona euro, oraz osiem wygranych trzeciego stopnia - każda po 143 300,70 euro.

W Polsce padły trzy wygrane czwartego stopnia. Wysokość każdej nagrody to 281 545,70 zł.

Należy pamiętać, że kwota, która trafi do gracza, będzie niższa, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu w Eurojackpot do wygrania będzie 45 mln zł.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: tvn24.pl