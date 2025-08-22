Kumulacja w Eurojackpot rośnie

W piątkowym losowaniu Eurojackpot kumulacja ponownie nie została rozbita. W Polsce najwyższa była wygrana trzeciego stopnia w wysokości niemal miliona złotych. Oto wyniki losowania z 22 sierpnia 2025 roku.

W piątek, 22 sierpnia, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 3, 14, 16, 22, 34 oraz 7 i 10. Takie zestawu nie wskazał żaden z graczy.

Najwyższe były wygrane było III stopnia, które odnotowano Niemczech (12), Danii, Norwegii, Włoszech, Szwecji, Finlandii (3) oraz w Polsce. Kwota przypadająca dla osoby z naszego kraju to 997 235,00 zł.

Należy jednak pamiętać, że kwota, która trafi do gracza, będzie niższa, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu w Eurojackpot do wygrania będzie 170 mln zł.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: tvn24.pl