Rząd przyznał to po raz pierwszy. "Klęska"

500 plus nie wpłynęło negatywnie na aktywność zawodową kobiet - wynika ze sprawozdania Rady Ministrów wysłanego do Sejmu. Jednocześnie, jak zauważyła poniedziałkowa "Rzeczpospolita", rząd po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie przyznał, że program poniósł klęskę w dziedzinie demografii.

Przez siedem lat - do 2023 roku - nie zaobserwowano negatywnego wpływu świadczenia wychowawczego (500 plus) na aktywność kobiet mimo kryzysów związanych z pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie - wskazano w przedstawionej przez rząd Sejmowi informacji. Analiza danych o wpływie 500 plus na rynek pracy została przeprowadzona na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności-BAEL.