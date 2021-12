Duże zmiany dla wynajmujących mieszkania. Ministerstwo wyjaśnia

Polski Ład wprowadzi duże zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego. "Z uwagi na korzystne regulacje podatkowe inwestowanie w lokale mieszkaniowe stało się rentownym narzędziem do inwestycji kapitałowych, co z kolei wpływa na wzrost cen lokali i budynków mieszkalnych" - napisało w stanowisku Ministerstwo Finansów. Od 1 stycznia 2023 roku zniknie prawo do amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych w ramach najmu prywatnego.

Od 1 stycznia 2022 roku w życie wchodzą rozwiązania podatkowe, wdrożone w ramach Polskiego Ładu. Wśród nich są przepisy, na mocy których od początku roku wyłącza się możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

"Na podstawie przepisu przejściowego prawo do amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych zostaje zachowane jeszcze przez rok, tj. do końca 2022 r. – co pozwala podatnikom przygotować się do nowych zasad. Budynki i lokale mieszkalne powinny przede wszystkim zaspokajać potrzeby mieszkaniowe obywateli. Tymczasem, z uwagi na korzystne regulacje podatkowe inwestowanie w lokale mieszkaniowe stało się rentownym narzędziem do inwestycji kapitałowych, co z kolei wpływa na wzrost cen lokali i budynków mieszkalnych" - napisali przedstwiciele Ministerstwa Finansów w stanowisku przesłanym Polskiej Agencji Prasowej.

Resort dodał, że możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanych budynków lub lokali mieszkalnych powoduje, że dochody osiągane z tego tytułu (z najmu) efektywnie są bardzo często nieopodatkowane. "Dzieje się tak dlatego, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od tych składników zmniejszają dochód do opodatkowania do takiego poziomu, że podatek dochodowy nie występuje, a tym samym zwalnia podatników z płacenia podatku" - wskazał resort.

Polski Ład. Opodatkowanie najmu

To niejedyna zmiana w opodatkowaniu najmu prywatnego. Od 1 stycznia 2023 roku jedyną dopuszczalną formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego lub dzierżawy będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - stawką 8,5 proc. od przychodu – do kwoty 100 000 zł przychodu i stawką 12,5 proc. nadwyżkę ponad 100 000 zł.

Obecnie najem prywatny może być opodatkowany, w zależności od wyboru podatnika, według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Uproszczając - jak wyjaśniał wcześniej w komentarzu dla TVN24 Biznes Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy z Konfederacji Lewiatan - osoba, która obecnie wynajmuje mieszkanie w ramach najmu prywatnego, uzyskuje przychód w wysokości 3000 zł i rozlicza się na zasadach ogólnych, po zmianach z Polskiego Ładu zapłaci podatek wyższy o 170 zł. Obecnie od przychodu z najmu można odliczyć koszty uzyskania przychodu w łącznej kwocie np. 2500 zł (amortyzacja, spłata kredytu, czynsz i opłaty). Dochód, który jest podstawą opodatkowania, to zatem 500 zł. Podatnik w tej sytuacji zapłaci 17-proc. podatek od dochodu, w wysokości 85 zł.

Po zmianach, rozliczając się na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, wynajmujący zapłaci podatek w wysokości 255 zł. Podatek, w wysokości 8,5 proc. będzie bowiem liczony od całego przychodu (3000 zł). Nie będzie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów.

Pruszyński wskazywał, że Polski Ład wprowadzi również zmiany dla podatników wynajmujących mieszkania w ramach działalności gospodarczej. Wciąż będą mogli się wprawdzie rozliczać na zasadach ogólnych, tj. opodatkowywać dochód, jednak "nie będzie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup nieruchomości (odpisów amortyzacyjnych od nabycia nieruchomości)". "W praktyce oznacza to bardzo istotne zwiększenie podstawy opodatkowania oraz płaconego podatku" - zwrócił uwagę doradca podatkowy z Konfederacji Lewiatan.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP, TVN24 Biznes