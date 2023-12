Jeszcze więcej na dopłaty do kredytów mieszkaniowych. Projekt trafił do Sejmu

Do Sejmu trafił we wtorek rządowy projekt noweli ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Po zmianach, limit budżetu na program Bezpieczny kredyt 2 procent w 2024 roku może przekroczyć 1,8 miliarda złotych wobec obecnych 941 milionów złotych - wynika z informacji na stronie Izby Niższej.

Projekt noweli ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe został przyjęty przez Radę Ministrów na początku grudnia br. Po zmianach, limit budżetu na program Bezpieczny kredyt 2 procent w 2024 r. może wynieść ponad 1,8 mld zł w stosunku do obecnie obowiązującego limitu 941 mln zł – podała wówczas Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Więcej na rządowy program

Jak informowano, "rząd chce zwiększyć pomoc Polakom w nabyciu lub budowie pierwszego własnego mieszkania albo domu jednorodzinnego". "Od 1 lipca 2023 r. program 'Pierwsze Mieszkanie' przewiduje bezpieczny kredyt 2 proc. ze stałą stopą, do którego dopłaca państwo. Teraz kwota z budżetu państwa przeznaczona na kredyt ma wzrosnąć z ok. 11,3 do niemal 16,1 mld zł w latach 2024-2032. To wzrost o blisko 4,8 mld zł" – wskazano.

Według stanu na 23 listopada br. liczba zawartych umów kredytowych przekroczyła 40,8 tys. Złożono ok. 90,3 tys. wniosków, z czego ponad 69,3 tys. stanowią wnioski zweryfikowane. Łączna kwota bezpiecznych kredytów to ponad 16,5 mld zł.

Po zmianach maksymalny limit finansowania z budżetu państwa bezpiecznego kredytu 2 proc. po zmianach może wynieść 1 mld 824 mln zł (w stosunku do zaplanowanych pierwotnie 941 mln zł) w 2024 r., 1,76 mld zł (w stosunku do 1 mld 107 mln zł) w 2025 r. W 2026 r. limit może wynieść 2 mld 114 mln zł (w stosunku do 1 mld 432 mln zł), w 2027 r. - 2 mld 431 mln zł (a nie 1 mld 725 mln zł), w 2028 r. – 1 mld 959 mln zł (obecnie 1 mld 581 mln zł).

W kolejnych latach limity rosną z 1 mld 301 mln zł do z 1 mld 716 mln zł w 2029 r.; z 1 mld 152 mln zł do 1 mld 532 mln zł w 2030 r.; z 1 mld 54 mln zł do 1 mld 411 mln zł w 2031 r. oraz z 1,01 mld zł do 1 mld 351 mln zł w 2032 r. - informowała KPRM.

"W projekcie przewidziano również tryb dla ponownego uruchomienia przyjmowania wniosków o bezpieczny kredyt 2 proc. na wypadek wstrzymania działania programu przed zasileniem o dodatkowe środki" – podano. Ponowne uruchomienie następować będzie na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, będącego dysponentem środków zasilających fundusz.

Projektowane przepisy mają wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Bezpieczny kredyt dwa procent

Bezpieczny kredyt 2 proc., który można wykorzystać na rynku pierwotnym bądź wtórnym, oferowany jest z dopłatą, którą stanowi różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu 2 proc. można korzystać przez 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł (w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł).

Drugim filarem programu Pierwsze Mieszkanie jest premiowane przez państwo, oszczędnościowe Konto Mieszkaniowe.

Jak przekazała niedawno wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka, banki udzieliły do tej pory ponad 40 tysięcy kredytów w programie Bezpieczny kredyt 2 procent.

- Obecnie wykorzystanie budżetu wynosi 745 milionów złotych, podczas gdy cały budżet to jest 941 milionów złotych. Średnia kwota dopłaty – liczona na podstawie już udzielonych wniosków - sięga przeszło 18 tysięcy złotych, tyle wynosi dopłata z budżetu. Budżet programu może zostać wyczerpany, ponieważ jednak w tym roku nie ma limitów, więc decyzja o wstrzymaniu udzielania kredytów w ramach programu może zostać podjęta na początku przyszłego roku - powiedziała wiceprezes ZBP.

Tymczasowy rząd

Prezydent Andrzej Duda powołał 27 listopada nowy rząd. Nowa większość sejmowa krytykuje to posunięcie, a próbę utrzymania rządów przez Morawieckiego nazywa "teatrem" i "kabaretem". Prawo i Sprawiedliwość nie ma bowiem w Sejmie większości, a żadne z ugrupowań nie chce wejść z PiS w koalicję.

11 grudnia, według zapowiedzi rzecznika rządu, Morawiecki wygłosi w Sejmie expose i będzie się ubiegał o wotum zaufania. Prawdopodobnie tego samego dnia Sejm powoła rząd Donalda Tuska.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes