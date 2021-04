Większa ochrona dla kupujących mieszkanie. Sejm przegłosował ustawę

Sejm we wtorek przegłosował ustawę o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Jego powstanie ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Teraz przepisy trafią do prac w Senacie.

Trzy poprawki

Pierwsza z nich dotyczy procedury odbioru mieszkania i zakłada, że jeżeli ekspertyza rzeczoznawcy zamówiona przez nabywcę przy odbiorze nie wykaże wady istotnej, to jej koszty w całości ponosi kupujący. Projekt przed poprawką zakładał, że nabywca w takim przypadku płaci tylko połowę, a połowę deweloper. - Zmieniliśmy to tak, że jeżeli okaże się, że nabywca nie ma racji, to tylko on ponosi koszty ekspertyzy - wyjaśniła poseł sprawozdawca Anna Paluch z Prawa i Sprawiedliwości.