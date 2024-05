Pogróżki, protesty i duże kontrowersje. "Politycy zaprosili kupujących do gry w ruletkę"

Jednocześnie przypomniano wypowiedź wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który w piątek powiedział w radiowym wywiadzie, że " może być tak, że nie będzie kredytu zero procent, a zostanie zastąpiony on innym rozwiązaniem ".

Wzrost cen nieruchomości w Polsce

Program z kampanii wyborczej

Bloomberg przypomina, że "w odróżnieniu od poprzedniego nowy program nie ma ograniczeń co do ceny zakupu, ale ustala progi dostępności na podstawie dochodów. Ma zostać uruchomiony jesienią".

Mieszkanie na start już ma wpływ na rynek

Ważą się losy programu

Jednak sytuacja "może zostać odwrócona", jeśli rząd zmieni kurs. Według Kirejczyka dalsze losy programu to kwestia decyzji politycznej, a partie koalicji rządzącej różnią się w podejściu do kwestii mieszkaniowych, co stwarza niepewność na rynku. Do tego minister Krzysztof Hetman, odpowiedzialny za projekt, odszedł z rządu, aby w czerwcowych wyborach kandydować do Parlamentu Europejskiego.