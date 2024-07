Kupić czy wynająć? Eksperci nie mają wątpliwości co się bardziej opłaca

Dziś koszty najmu są niższe niż raty standardowych kredytów bez dopłat - donosi we wtorek "Rzeczpospolita". "Napompowane kilka lat temu stawki najmu już nie galopują. Jednak wcale niskie nie są. Wielu klientów nie stać ani na zakup mieszkań na drogi kredyt, ani na wynajem" - pisze "Rz".

Ceny mieszkań i czynsze za wynajem lokali zbadał dla „Rzeczpospolitej” ekspert rynku Marcin Drogomirecki, a miesięczne koszty kredytów obliczył Krzysztof Bontal, ekspert finansowy z Proferto.

- Różnica (cen najmu i rat kredytu – red.) wydaje się spora. Może skłaniać część klientów do odłożenia planów zakupu małego mieszkania w stolicy – komentuje w "Rz" Drogomirecki. - Trzeba jednak pamiętać, że spłacając kredyt, budujemy majątek, a opłacając czynsz, już nie – dodał.

Zakup kawalerki a wynajem. Porównanie cen

Z analizy wynika, że w Warszawie średnie ceny ofertowe kawalerek w czerwcu to 590 tys. zł, a średnia stawka najmu netto to 2,4 tys. zł miesięcznie. Natomiast rata kredytu na 25 lat (20 proc. wkładu własnego) z oprocentowaniem stałym to ponad 3,4 tys. zł miesięcznie, a ze zmiennym – 3,6 tys. zł.

Z kolei w Krakowie kawalerki są oferowane przeciętnie po 545 tys. zł. Średni czynsz to 2 tys. zł. Rata kredytu w zależności od rodzaju oprocentowania to niemal 3,2 tys. zł (stałe) i ponad 3,3 tys. zł (zmienne).

W Gdańsku to odpowiednio 510 tys. zł (średnia cena mieszkania), 2 tys. zł (średni czynsz), ponad 2,9 tys. zł i 3,1 tys. zł (rata).

We Wrocławiu jednopokojowe mieszkania były oferowane w czerwcu za 475 tys. zł. Przeciętna stawka najmu to 2 tys. zł, a rata kredytu to niemal 2,8 i 2,9 tys. zł.

W Poznaniu średnie ceny kawalerek to 380 tys. zł, a średnie czynsze za takie lokale to ponad 1,7 tys. zł. Rata kredytu na 25 lat ze stałym oprocentowaniem to ponad 2,2 tys. zł, a ze zmiennym – 2,3 tys. zł.

W Łodzi czynsze za kawalerki są zbliżone do rat kredytu. Jednopokojowe mieszkania są tu wystawiane średnio po 271 tys. zł, a stawki najmu to średnio 1,5 tys. zł. Rata kredytu wynosi niespełna 1,6 tys. zł i ponad 1,6 tys. zł.

Stawki za M2 na własność i koszt wynajmu

Także stawki najmu mieszkań dwupokojowych w dużych miastach są niższe niż rata kredytu za takie lokale - pisze "Rzeczpospolita.

Średnia cena ofertowa dwupokojowych lokali w Warszawie to 771 tys. zł, a średni czynsz – 3,1 tys. zł. Z kolei miesięczna rata kredytu zaciągniętego na taki lokal to ponad 4,5 tys. (oprocentowanie stałe) i 4,7 tys. zł (zmienne).

W Krakowie średnia cena M2 to 688 tys. zł. Za wynajem trzeba zapłacić około 2,5 tys. zł. Natomiast miesięczna rata kredytu to w zależności od oprocentowania 4 i 4,2 tys. zł.

Autorka/Autor:Pkarp/ams

Źródło: PAP