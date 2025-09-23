W tym wieku Polacy opuszczają rodzinne gniazdo

W 2024 roku średni wiek, w którym Polacy opuszczali dom rodzinny, wynosił średnio 26,7 lat - wynika z danych Eurostatu. Najszybciej na swoje wyprowadzają się Finowie i Duńczycy, a na końcu stawki plasują się Chorwaci, Słowacy i Grecy.

Od 2002 roku średni wiek wyprowadzki w Polsce nie zmieniał się drastycznie - wahał się od 26,1 lat w 2019 roku do 26,8 lat w 200. W poprzednim badaniu Eurostatu było to 27,1 lat.

Najwyższy średni wiek opuszczania domów rodzinnych, wynoszący 30 lat lub więcej, odnotowano w Chorwacji (31,3 lat), Słowacji (30,9 lat), Grecji (30,7 lat), Włoszech (30,1 lat) i Hiszpanii (30,0 lat).

Natomiast najniższy średni wiek odnotowano w Finlandii (21,4 lat), Danii (21,7 lat) i Szwecji (21,9 lat).

Unijna średnia to 26,2 lat.

Koszty mieszkaniowe a wyprowadzka

Z badania Eurostatu wynika, że w 2024 r. 9,7 proc. młodych osób (w wieku 15–29 lat) w UE żyło w gospodarstwach domowych, które przeznaczały 40 proc. lub więcej dochodu rozporządzalnego na mieszkanie (wskaźnik przeciążenia kosztami mieszkaniowymi), podczas gdy ten sam odsetek dla całej populacji wynosił 8,2 proc.

W 2024 r. Grecja (30,3 proc.) i Dania (28,9 proc.) odnotowały najwyższe wskaźniki przeciążenia kosztami mieszkaniowymi, znacznie przewyższające wskaźniki w Holandii (15,3 proc.), Niemczech (14,8 proc.) i Szwecji (13,5 proc.). Z drugiej strony Chorwacja (2,1 proc.), Cypr (2,8 proc.) i Słowenia (3,0 proc.) miały najniższe wskaźniki przeciążenia kosztami mieszkaniowymi.

W Polsce 5,2 proc. populacji przeznaczało na mieszkanie 40 proc. i więcej dochodu rozporządzalnego, a w populacji młodych było to 4,9 proc.

