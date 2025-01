Jednym sposobem na zakończenie wojny w Ukrainie jest obniżka cen ropy naftowej przez OPEC - oświadczył w piątek prezydent USA Donald Trump. Jak ocenił, taki ruch "automatycznie" zakończyłby wojnę. - Im niższe ceny ropy, tym mniej paliwa dla rosyjskiej machiny wojennej - skomentował ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. - Trudno mi sobie wyobrazić, że Trump podjąłby decyzje, które zaszkodziłyby amerykańskiej gospodarce - oznajmił z kolei rosyjski przywódca Władimir Putin.

- Chcemy, by OPEC obniżyła cenę ropy, to automatycznie zatrzyma tragedię, która ma miejsce w Ukrainie - powiedział Trump na lotnisku w Asheville w Karolinie Północnej.

Prezydent unikał odpowiedzi na pytanie, co się stanie, jeśli kartel nie odpowie na jego nawoływania. Powtórzył, że jest to jego zdaniem klucz do szybkiego zakończenia wojny.

- Jednym ze sposobów szybkiego zakończenia wojny jest, by OPEC przestała zarabiać tyle pieniędzy i obcięła ceny ropy. Teraz mają ją na ładnym i wysokim poziomie, i jeśli jest tak wysoko, ta wojna nie zakończy się tak łatwo. Więc mam nadzieję, że oni wezmą się za to, powinni zmniejszyć cenę ropy i to od razu zakończy wojnę - dodał.

Podobny apel Trump wystosował podczas swojego wirtualnego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Władimir Putin komentuje

Do tych wypowiedzi w wywiadzie telewizyjnym odniósł się prezydent Rosji Władimir Putin. - Trudno mi sobie wyobrazić, że (Trump) podjąłby decyzje, które zaszkodziłyby amerykańskiej gospodarce - oznajmił rosyjski przywódca.

- Nie mogę nie zgodzić się z nim (Trumpem) w tym, że gdyby był prezydentem, gdyby nie skradziono mu zwycięstwa w 2020 roku, kryzysowi, który pojawił się na Ukrainie w 2022 roku można by było zapobiec - mówił.

Putin nazwał Trumpa "mądrym i pragmatycznym człowiekiem", z którym może podjąć rozmowy na wiele tematów, a Rosja i USA mają szereg kwestii do omówienia, w tym kontrolę zbrojeń nuklearnych i sprawy gospodarcze.

Zastrzegł, że rozmowy pokojowe z Ukrainą nie są obecnie możliwe, ponieważ prezydent Wołodymyr Zełenski wykluczył negocjacje. - Jak można prowadzić rozmowy, jeśli są zakazane? (...) Gdyby rozmowy zaczęły się w ramach istniejących przepisów prawnych, byłyby nielegalne i ich rezultaty mogłyby zostać również uznane za nielegalne tłumaczył.

Również w piątek na stronach MSZ Rosji zamieszczono opinię szefa tamtejszej dyplomacji Siergieja Ławrowa, który oznajmił, że nie widzi sygnałów świadczących o tym, że Ukraina i Zachód są gotowe na negocjacje. "Mimo coraz głośniejszych rozmów o potrzebie podjęcia rozmów pokojowych nie ma obiektywnie praktycznych działań, wskazujących na to, że Kijów i Zachód są na nie gotowe" - napisał Ławrow.

"Wręcz przeciwnie nadal dostarczana jest na Ukrainę zachodnia pomoc wojskowa, pracuje się nad ultimatami dla Rosji, (...) jest też nierozwiązana kwestia legalności ukraińskich władz" - dodał.

Wcześniej w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa czeka na sygnał z Waszyngtonu, że Trump też jest gotów podjąć rozmowy. Dzień wcześniej prezydent USA powiedział uczestnikom Forum w Davos, że chciałby jak najszybciej spotkać się z Putinem, by doprowadzić do zakończenia wojny.

Reakcja Ukrainy

Pomysł obniżki cen ropy przez OPEC skomentował na platformie X Andrij Sybiha, szef ukraińskiego MSZ.

"Związek Radziecki wycofał się z Afganistanu, a jego upadek częściowo był spowodowany problemami gospodarczych i niskimi cenami ropy. Im niższe ceny ropy i im większa presja sankcji, tym mniej paliwa dla wojennej machiny w Moskwie" - napisał polityk.

Jak dodał, Ukraina wierzy, że "silne przywództwo USA może to osiągnąć".

Rozwiń

Trump obwinia Bidena

Trump od dawna obwiniał swojego poprzednika Joe Bidena o to, że swoją polityką przyczynił się do rosyjskiej inwazji, pozwalając na wysokie ceny ropy naftowej. Jego zdaniem, pozwoliło to Rosji sfinansować swoją agresję.

Przewodzony przez Arabię Saudyjską kartel państw wydobywających ropę naftową - wbrew presji administracji Joe Bidena - zmniejszył wydobycie surowca niedługo po rosyjskiej inwazji, co dodatkowo przyczyniło się do wyższych cen. Stany Zjednoczone pozostały za kadencji Bidena największym producentem surowca na świecie, przed Arabią Saudyjską i Rosją.

W czwartek Trump odbył rozmowę telefoniczną - swoją pierwszą od czasu zaprzysiężenia - z saudyjskim następcą tronu i faktycznym przywódcą kraju Mohamadem ibn Salmanem. W komunikacie Bialego Domu nie podano, czy przywódcy rozmawiali na temat ropy naftowej. Saudyjski lider miał jednak zadeklarować, że zamierza zainwestować w Ameryce 600 mld dolarów przez najbliższe cztery lata. Pytany o to w czwartek Trump nie wykluczył, że właśnie do Arabii Saudyjskiej uda się w swoją pierwszą w drugiej kadencji podróż zagraniczną.

Muhammad ibn Salman Johanna Geron/EPA/PAP

OPEC to Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, zrzeszająca 13 państw. Jej celem jest między innymi wpływanie na ceny ropy naftowej na świecie. Największe znaczenie posiada pięć państw założycielskich OPEC: Kuwejt, Wenezuela, Iran, Irak i Arabia Saudyjska.

Autorka/Autor:Pkarp/ToL

Źródło: PAP