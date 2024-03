100 dni rządów Koalicji w spółkach skarbu państwa. Oczekiwanie na jedno nazwisko

W ciągu pierwszych 100 dni urzędowania rząd Donalda Tuska wymienił rady nadzorcze i zarządy większości ważnych spółek należących do Skarbu Państwa albo takich, w których państwo ma udziału. W pozostałych trwają jeszcze konkursy na członków zarządów. Od 6 lutego Orlenem kieruje Witold Literacki, który został powołany przez radę nadzorczą na funkcję pełniącego obowiązki prezesa spółki. Proces wyboru zarządu Orlenu może się wydłużyć ze względu na dużą liczbę kandydatów i kandydatek.

Orlen czeka na prezesa

Spółki Skarbu Państwa z nowymi radami i zarządami

PGE to największa polska firma elektroenergetyczna

W finansach kadrowe zmiany mają wolniejsze tempo

W sektorze finansowym tempo zmian jest wolniejsze. Do 27 marca potrwają przesłuchania kandydatów do zarządu PZU, rada nadzorcza została już wymieniona. W kontrolowanym przez państwo banku PKO BP konkurs się zakończył, na dziewięć stanowisk w zarządzie zgłosiło się 200 kandydatów . Decyzji o obsadzie władz banku jeszcze nie ma. W drugim największym kontrolowanym przez państwo banku - Pekao na 17 kwietnia zwołano walne zgromadzenie, które zmieni radę nadzorczą . Wymieniono już natomiast władze warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Nowym prezesem został Tomasz Bardziłowski.

Porty lotnicze i PLL LOT

Skarb Państwa kontroluje także PLL LOT. Jednak wymiana władz przewoźnika jeszcze się nie rozpoczęła. W innych państwowych spółkach sektora lotniczego doszło już do zmian. Nowym prezesem Polskich Portów Lotniczych został Andrzej Ilków. Centralnym Portem Komunikacyjnym kieruje jako p.o. prezes Filip Czernicki. Pełnomocnik rządu ds. CPK zapowiedział, że konkurs na członków nowego zarządu powinien ruszyć do końca marca. Są już nowe władze Totalizatora Sportowego, natomiast od 25 marca mają się zacząć przesłuchania kandydatów do zarządu Poczty Polskiej, na razie jest p.o. prezes Sebastian Mikosz. Żadne zmiany nie nastąpiły dotychczas w Krajowej Grupie Spożywczej.