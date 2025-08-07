Nawrocki podpisał swój projekt w sprawie CPK. "Przywraca tradycyjny kształt"

Prezydent Karol Nawrocki przyjechał w czwartek na spotkanie z mieszkańcami Kalisza, gdzie ogłosił pierwszą inicjatywę ustawodawczą dotyczącą powrotu do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w pierwotnym wariancie.

Podpisanie pierwszej inicjatywy ustawodawczej nowego prezydenta Karola Nawrockiego odbyła się w Kaliszu.

Złożenie projektu dotyczącego powrotu do "tradycyjnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego". Nawrocki zapowiedział podczas swojego środowego orędzia. Jak wskazywał, chodzi o to, byśmy "znaleźli swoje gospodarcze koło zamachowe na kolejne dekady, które da nam się rozwijać".

Prezydent Nawrocki podpisuje swój projekt ws. CPK EPA/PAP

Nawrocki o znaczeniu CPK

- Są z nami dzieci, jest młodzież, które głęboko w to wierzę, będą mogły w kolejnych dekadach, w kolejnych latach korzystać z Centralnego Portu Komunikacyjnego i sieci szybkich kolei, która jest potrzebna - mówił w Kaliszu prezydent Karol Nawrocki.

Podkreślił, że projekt ten ma szansę odmienić sposób, w jaki postrzegamy położenie geograficzne Polski, które w przeszłości było "źródłem cierpień". - Gdy patrzę na plan Centralnego Portu Komunikacyjnego i uzmysławiam sobie dzisiaj, także w kampanii wyborczej i we wszystkich społecznych nad nim pracach, widzę głębokie, strategiczne myślenie i próbę odmienienia paradygmatu, paradygmatu położenia topograficznego i geograficznego Polski - mówił.

- W ostatnich bowiem wiekach, a szczególnie w wieku XX, my jako wspólnota narodowa, my Polacy cierpieliśmy w związku z naszym położeniem geograficznym. Przez Polskę przetaczały się kolejne wojny. Polska była miejscem i państwem frontowym, a Centralny Port Komunikacyjny jeszcze nie w tym sensie głęboko ekonomicznym, ale w myśleniu o strategii naszego państwa na kolejne dekady - dodał.

Prezydent zwrócił również uwagę na gospodarczy wymiar CPK, który ma być impulsem do "przezwyciężenia obecnych wyzwań ekonomicznych". W jego opinii projekt ten jest kluczowy dla budowania silnej pozycji Polski w Europie.

- Polska była miejscem i państwem frontowym, a Centralny Port Komunikacyjny jeszcze nie w tym sensie głęboko ekonomicznym, ale w myśleniu o strategii naszego państwa na kolejne dekady. Daje nam wszystkim szansę i nadzieję, że w końcu zaczniemy, drodzy państwo, korzystać z tego, że jesteśmy położeni w samym sercu Europy, bo Polska musi być centrum handlowym i komunikacyjnym Europy - przekazał.

CZYTAJ WIĘCEJ O INICJATYWACH NOWEGO PREZYDENTA: Nie 21, tylko 71 obietnic Nawrockiego. I już terminy przesunięte>>>

CPK jednym z priorytetów CPK

W środę, w Sejmie, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział regularne poruszanie tematu CPK, podkreślając, że przełomowe inwestycje w Polsce są często „zablokowane, okrojone lub w najlepszym razie opóźnione”.

Podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami Kalisza ujawnił nowe plany dotyczące realizacji CPK, który uważa za kluczowy dla zrównoważonego rozwoju państwa.

Wkrótce więcej informacji.

Trwają prace nad CPK

- Jeszcze w 2025 roku spółka Centralny Port Komunikacyjny złoży wniosek o pozwolenie na budowę lotniska pod Baranowem - zapowiedział we wtorek pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek. W 2026 roku ma zostać podpisana umowa na budowę terminala. Wtedy też ruszą prace. Otwarcie planowane jest na 2031 rok.

CPK CPK

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Centralny Port Komunikacyjny - mapa Maciej Zieliński/PAP

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP, tvn24.pl