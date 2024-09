Nowe zasady podróżowania do Wielkiej Brytanii

Planujesz podróż? Lepiej złóż wniosek

"Autoryzacje ETA są cyfrowo podpięte do paszportu podróżnego i ułatwiają dokładniejszą kontrolę bezpieczeństwa przed rozpoczęciem podróży do Zjednoczonego Królestwa tak, aby zapobiec nadużyciom naszego systemu imigracyjnego. Koszt ETA to 10 funtów brytyjskich (GBP). ETA zezwala na odbycie wielokrotnych podróży do Zjednoczonego Królestwa, na jednorazowe pobyty do sześciu miesięcy w okresie dwóch lat lub do momentu wygaśnięcia ważności paszportu – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej" - informuje ambasada w komunikacie przesłanym redakcji.