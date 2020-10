Najsilniejsze paszporty świata. Polska wyżej niż USA

Nowozelandczycy mogą bez wizy lub z wizą otrzymaną na lotnisku docelowym wjechać do 129 krajów świata. To najsilniejszy paszport świata - wynika z najnowszego rankingu Passport Index. Polska znalazła się na 6. miejscu razem z Czechami, Estonią, Grecją, Węgrami i Liechtensteinem.

Polski paszport wysoko

Posiadacze polskiego paszportu mogą bez problemu wjechać do 124 krajów. Polski paszport pozwala na odwiedzenie 89 krajów bez wizy. Z kolei w 35 krajach otrzymamy wizę "on arrival" (po przylocie na lotnisko). Z kolei specjalnej naklejki w dokumencie potrzebujemy, żeby wjechać do 74 krajów.