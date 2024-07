Pikniki 800 plus w ocenie NIK. "Niecelowe i niegospodarne" wydatki

Najwyższa Izba Kontroli ma zastrzeżenia do zeszłorocznych imprez plenerowych, promujących program 800 plus - donosi "Rzeczpospolita. Pikniki, uznawane przez ówczesną opozycję za element kampanii wyborczej, pochłonęły ponad 8 milionów złotych.

W ubiegłym roku rząd Zjednoczonej Prawicy zorganizował w całej Polsce szereg imprez plenerowych, promujących podwyżkę świadczenia wychowawczego do 800 zł. Zdaniem ówczesnej opozycji działania te były niczym innym jak nielegalną kampanią wyborczą, realizowaną z pieniędzy podatników. Sprawą od dłuższego czasu zajmowała się Najwyższa Izba Kontroli .

40 mln zł na "działania promocyjne"

Jak przypomina dziennik, w ubiegłym tygodniu ujawniono, że Kancelaria Premiera Mateusza Morawieckiego wydała prawie 6,7 mln zł na kampanię 800 plus w radiu, telewizji, internecie, a także na nośnikach outdoor. Działania promocyjne prowadzone były w czasie, gdy parlament nie zakończył jeszcze prac nad nowelizacją przepisów, podwyższającą kwotę świadczenia.

Jeszcze większe zastrzeżenia budzą tak zwane pikniki 800 plus, organizowanych przez resort rodziny. "Jak wynika z kontroli, w ubiegłym roku MRiPS przeprowadziło 200 działań informacyjno-promocyjnych wydając na ten cel 20,2 mln zł, czyli o 443,4 proc. więcej niż przed rokiem. Z tej kwoty 2,4 mln zł poszło na promocję Maluch+, 1,7 mln zł na kampanię Rząd blisko rodzin, a aż 12,5 mln zł na promocję 800+" - wylicza "Rz".

Ze wspomnianej wyżej kwoty 8,5 mln zł pochłonęły pikniki 800 plus i zdaniem NIK były to wydatki "niecelowe i niegospodarne".

NIK zauważyła, że część pikników odbyła się przed zakończeniem prac legislacyjnych nad 800 plus, zmiana wysokości świadczenia miała nastąpić automatycznie, a z oceny skutków regulacji projektu wynikało, że nowa ustawa nie będzie nakładać na administrację dodatkowych obowiązków informacyjnych.

Jak przypomina "Rz" to, że pikniki 800 plus nosiły znamiona przyjęć partyjnych, potwierdził w maju warszawski sąd okręgowy. Na początku czerwca br. rząd skierował do PKW wniosek o sprawdzenie, czy ze względu na przeprowadzone wówczas działania promocyjne PiS nie powinien stracić subwencji.