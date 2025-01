Balcerowicz ostrzega Trumpa. "Negatywne skutki pojawiają się po pewnym czasie"

Balcerowicz ostrzega Trumpa

Podkreślił, że na krótką metę może to przynieść korzyści dla amerykańskiej gospodarki, ale "w dłuższej perspektywie - zaszkodzi". - Nie ma żadnych dobrych przykładów sukcesów takiej gospodarki, nawet dla tak wielkiego kraju jak Stany Zjednoczone, choć negatywne skutki pojawiają się po pewnym czasie - zaznaczył były wicepremier i minister finansów. Stwierdził, że protekcjonizm "nie opiera się na rozumnym rachunku ekonomicznym", tylko populizmie - czyli rachunku politycznym. - To może się podobać, ale z całą pewnością gospodarczo nie pomoże nikomu - dodał. Pytany jak wprowadzenie ceł wpłynie na polską gospodarkę odpowiedział, że negatywnie, przy czym skutki te złagodzi jego zdaniem nasza obecność w Unii Europejskiej, bo choć eksportujemy do USA, to zdecydowaną większość naszych towarów kierujemy na rynki europejskie.