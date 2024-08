Lasy Państwowe chcą ograniczyć wywóz polskiego drewna

Drewno surowcem strategicznym Polski

Koss poinformował, że propozycja LP zakłada m.in. uznanie drewna za surowiec strategiczny. Wnioskodawcy zaproponowali też, by na trzy lata - od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2028 r. - wprowadzić zakaz wywozu drewna z Polski poza terytorium państw UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Za złamanie takiego zakazu miałyby obowiązywać kary ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości do 5 mln euro. Lasy Państwowe zwróciły uwagę, że polski przemysł drzewny od lat narzeka za deficyt surowca, wynoszący 3-4 mln m sześc. rocznie; niedobór pokrywany jest przez import. Koss podkreślił, że Lasy Państwowe nie eksportują drewna z Polski. - Robią to pośrednicy, którzy zgodnie z prawem kupują surowiec od LP, po czym sprzedają go m.in. do państw trzecich. Nie mamy żadnych podstaw prawnych, by im tego zabronić - dodał.