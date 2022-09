Janusz Kowalski został wiceministrem rolnictwa. Zastąpił odwołanego we wtorek Norberta Kaczmarczyka. O wręczeniu politykowi Solidarnej Polski aktu powołania na to stanowisko poinformował szef resortu i wicepremier Henryk Kowalczyk.

Henryk Kowalczyk zapytany w Sejmie przez dziennikarzy, czy będzie miał polityka Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego w resorcie rolnictwa, odpowiedział: "Tak, właśnie wręczyłem mu powołanie". - Potwierdzam to, oczywiście - dodał.

- Taką kandydaturę przedstawiła Solidarna Polska , która zgodnie z umową koalicyjną ma możliwość przedstawienia kandydata na to stanowisko - dodał Mueller.

Zgodnie z informacją przekazaną PAP przez biuro prasowe resortu rolnictwa Janusz Kowalski został także powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych. Obie funkcje, wiceministra i pełnomocnika, będzie sprawował od 16 września br.

Janusz Kowalski wraca do rządu. W grudniu 2019 został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Ze stanowiska wiceministra został zdymisjonowany w lutym 2021 roku.

Norbert Kaczmarczyk został odwołany z funkcji wiceministra rolnictwa we wtorek.

Huczne wesela wiceministra

Huczne wesele, a przede wszystkim przekazanie młodej parze drogiego ciągnika, było szeroko komentowane w mediach. Kaczmarczyk w reakcji wydał oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym ocenił, że jego ślub został wykorzystany "do brutalnej i kłamliwej gry politycznej", a on, jego żona i rodzina zostały zaatakowane przez polityków opozycji i niektóre media.

"Koszty całej uroczystości ślubnej zostały pokryte z prywatnych środków obu naszych rodzin, za co serdecznie - jako para młoda - im dziękujemy" - napisał Kaczmarczyk. "Duża liczba weselnych gości wynika z tradycji i sposobu funkcjonowania naszej lokalnej społeczności" - dodał.

W poniedziałek portal wp.pl zamieścił doniesienia, że brat wiceministra Konrad Kaczmarczyk miał zgłosić urzędnikom, iż w wyniku gradobicia ucierpiała jego uprawa. "Specjalna komisja stwierdziła jednak, że szkód nie było. Mało tego: w dniu, w którym miało do nich dojść, według ekspertów na terenie gminy nie padał grad. Zgłoszenie dotyczyło upraw na 141-hektarowym polu, które pomógł mu poddzierżawić brat " - pisała wp.pl. Odszkodowania za zniszczenia tego typu wypłacać może podlegająca Ministerstwu Rolnictwa Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Minister rolnictwa o poddzierżawie ziemi

Minister poinformował, że prześledził proces poddzierżawy, o który pytali posłowie. Jak mówił, ziemia została poddzierżawiona w 2020 roku. Dyrektor oddziału terenowego KOWR w Krakowie zwrócił się o zgodę do dyrektora generalnego KOWR na poddzierżawienie gruntów na kilka lat. Ten wniosek został oddalony. Stąd dyrektor terenowy podjął decyzje o umowie 12-miesięcznej, co jest zgodne z przepisami. W 2021 r. na jesieni dyrektor terenowy KOWR po raz kolejny wnioskował o zgodę na poddzierżawienie gruntów do dyrektora KOWR. - I tu nastąpiła zgoda jednego z zastępców dyrektora generalnego na dwa lata - powiedział Kowalczyk.