Dziś aukcja Pride of Poland 2024. "To nasze dziedzictwo narodowe"

Minister zapowiada odbudowę polskiej hodowli koni

Nawiązując do zapowiedzi organizatorów pokazów, minister stwierdził, że wydarzenie ma być "krokiem w kierunku odbudowy renomy polskiej hodowli konia arabskiego i powrotem do dobrych tradycji". "Pierwsze efekty, które widzieliśmy i widzimy, pokazują, że tak jest" – powiedział.

Polskie araby nadal mogą wygrywać

Zdaniem Treli uczestnicy tegorocznej aukcji Pride of Poland, którzy zapowiedzieli przyjazd, to ludzie znani w świecie hodowców, co pozwala przypuszczać, że będzie ona emocjonująca i być może przyniesie niespodzianki. Poprowadzi ją znany holenderski aukcjoner Eric Blaak.

Ocenił, że tegoroczna, rzetelnie przeprowadzona, aukcja Pride of Poland przyczyni się do powrotu renomy tej imprezy. "W 2016 roku aukcja była przeprowadzona nieprawidłowo. W żargonie mówi się o tym 'licytowanie o ścianę' - chodzi o sztuczne podnoszenie ceny wywoławczej. Nierzetelna licytacja podważa zaufanie do sprzedających i organizatorów. Chcemy to zaufanie odbudować" - zapewnił.